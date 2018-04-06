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Житель Воронежской области отправился на заработки в Ростов-на-Дону и пропал
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Житель Воронежской области отправился на заработки в Ростов-на-Дону и пропал 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Волонтёры просят о помощи в поисках мужчины.
Жителей Воронежской области просят о помощи в поисках 26-летнего Владимира Чернышева, который уехал на заработки в Ростов-на-Дону и исчез. Объявление о розыске разместил поисково-спасательный отряд «Черноземье». Уехал из Воронежа Владимир 12 февраля этого года. В последний раз на связь с родственниками выходил 13 февраля. Должен был вернуться домой 7 марта, но так и не объявился. Рост мужчины около 170 — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, голубые глаза и светло-русые волосы. Когда его видели в последний раз, на нём были синие джинсы и чёрный пуховик, длиной до колен, с капюшоном. При себе имел свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации. Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках, сообщите об этом по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
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