Автопоезд «Забота» прибыл в Хасанский район

Накануне состав медицинского автопоезда «Забота» со специалистами для взрослого населения сделал двухдневную остановку в поселке Краскино Хасанского района.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, врачи будут вести прием и консультировать жителей южного Приморья по 14 апреля включительно.

«В составе выездной бригады в Хасанском районе работают врачи-терапевты, хирург, гинеколог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, врач клинико-диагностической лаборатории», — сообщили в департаменте здравоохранения.

Главный врач Хасанской центральной районной больницы Евгений Махиня отметил, что в район вместе с автопоездом «Забота» прибыл и передвижной флюорограф.

«Для того, чтобы пройти обследование и получить консультацию специалиста, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Для тех, кто планирует получить консультации по основному заболеванию или дальнейшей тактике лечения какого-то заболевания, важно иметь при себе свою амбулаторную карту», — отметили в автопоезде.

В Хасанском районе автопоезд «Забота» сделает остановки в крупных населенных пунктах. Так, 8 апреля врачи будут вести прием жителей поселка Посьет , 9апреля — села Гвоздево, 10 и 11 апреля будет сделана двухдневная остановка в поселке Зарубино . 12 апреля автопоезд прибудет в поселок Приморский, а завершится работа передвижной поликлиники в поселке Барабаш, где врачи будут вести прием в течение двух дней — 13 и 14 апреля.

Напомним, что по итогам 2017 года автопоезд «Забота» для взрослого населения побывал в 191 населенном пункте. За этого период было осмотрено почти 23,5 тысячи приморцев.