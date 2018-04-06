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Автопоезд «Забота» прибыл в Хасанский район
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Автопоезд «Забота» прибыл в Хасанский район 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Накануне состав медицинского автопоезда «Забота» со специалистами для взрослого населения сделал двухдневную остановку в поселке Краскино Хасанского района.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, врачи будут вести прием и консультировать жителей южного Приморья по 14 апреля включительно.
«В составе выездной бригады в Хасанском районе работают врачи-терапевты, хирург, гинеколог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, врач клинико-диагностической лаборатории», — сообщили в департаменте здравоохранения.
Главный врач Хасанской центральной районной больницы Евгений Махиня отметил, что в район вместе с автопоездом «Забота» прибыл и передвижной флюорограф.
«Для того, чтобы пройти обследование и получить консультацию специалиста, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Для тех, кто планирует получить консультации по основному заболеванию или дальнейшей тактике лечения какого-то заболевания, важно иметь при себе свою амбулаторную карту», — отметили в автопоезде.
В Хасанском районе автопоезд «Забота» сделает остановки в крупных населенных пунктах. Так, 8 апреля врачи будут вести прием жителей поселка Посьет, 9апреля — села Гвоздево, 10 и 11 апреля будет сделана двухдневная остановка в поселке Зарубино. 12 апреля автопоезд прибудет в поселок Приморский, а завершится работа передвижной поликлиники в поселке Барабаш, где врачи будут вести прием в течение двух дней — 13 и 14 апреля.
Напомним, что по итогам 2017 года автопоезд «Забота» для взрослого населения побывал в 191 населенном пункте. За этого период было осмотрено почти 23,5 тысячи приморцев.
Отметим, что выездные формы работы в здравоохранении обозначены в числе приоритетных главой государства Владимиром Путиным. В Послании Федеральному Собранию Президент особо подчеркнул, что в населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.
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