Звезды, которые держатся в шоу-бизнесе на голом профессионализме

Леонид Агутин довольно рано понял, что шоу-бизнес изменился и помолодел с появлением новых талантливых артистов. Поэтому нужно было что-то делать для того, чтобы не оказаться за бортом. Агутин правильно оценил свои сильные стороны и стал немного ближе к молодежи, заняв судейское кресло на шоу «Голос».

Теперь на его концертах можно встретить не только женщин за 50, но и вполне юных девушек. Их Агутин привлекает тем, что на сцене он –настоящий артист, который отрабатывает программу на все 120%.

Софию Михайловну любят и ценят за предельную честность в творчестве. К тому же, у нее безупречная репутация: о личной жизни певица предпочитает не распространяться, в скандалы не ввязываться, про коллег плохого не говорить. Кажется, многим артистам стоило бы у нее поучиться!

Не так давно Валерий Сюткин отметил 50-летие. На праздничный концерт по этому случаю собрался весь цвет шоу-бизнеса. Многие артисты отменили важные встречи (а кто-то даже рейсы), только чтобы выразить свою признательность юбиляру. Такое уважение со стороны коллег по цеху уже о чем-то говорит. И дорогого стоит.

Прекрасная вечно цветущая Лайма до сих пор порхает по сцене на самых крупных площадках страны. И пусть за несколько десятилетий ее репертуар не слишком уж изменился, природная харизма и обаяние остались теми же. Возможно, в этом и есть ее секрет.

Скажите, вот вы можете припомнить хоть что-нибудь плохое о Тамаре? Мы — нет. Певице удалось пробиться на эстраду благодаря своему невероятному таланту и сильному голосу, который помнят и любят сразу несколько поколений.