Почему советские граждане вступали в ряды немецкой армии

После первого года войны между СССР и Третьим Рейхом под оккупацией последнего оказалась вся Украина и значительная часть современной европейской России

Немецкие войска дошли практически до самой Москвы , и положение дел у Красной Армии было очень тяжелым. Она потеряла огромное количество солдат убитыми и раненными, а целые армии оказались в окружении, посфле чего были разбиты частями Вермахта и взяты в плен.

Согласно статистическим данным, около 70 миллионов советских граждан оказались на оккупированной Германией территории СССР. Нужно отметить, что далеко не все из них были довольны советской властью, ее политикой. В стране все еще остались те, кто был противником Октябрьской революции. Многие граждане вступали в ряды немецкой армии ради материальной выгоды, кто-то делал это по принуждению, чтобы не умереть с голоду в немецких лагерях для пленных. Были и те, кто пытался отвоевать, таким образом, независимость своих республик, входивших в состав СССР.

Сколько?

По официальным данным, процент военного коллаборационизма в СССР был самым большим среди всех стран, принимающих участие во Второй мировой войне. Согласно исследованиям российского историка журналиста К. М. Александрова, в период с 1941 по 1945 года в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза.

Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч). Были коллаборационисты и из числа белорусов, грузин, крымских татар и армян.

При этом еще около 3 миллионов советских граждан работали на Германию принудительно, но не были напрямую связаны с военным делом (не принимали участие в боях).

Какие подразделения русских коллаборационистов воевали за Гитлера?

Среди 400 тысяч русских, воевавших за Гитлера, около 80 тысяч были представителями казачества. Сюда входили и донские казаки и их отдельные группы и формирования. Одним из наиболее многочисленных подразделений, состоявшим из русских и воевавшим на стороне Гитлера была Русская освободительная армия. Ее руководителем был советский генерал Власов (благодаря чему солдат РОА стали называть «власовцы»), который после немецкого плена согласился на сотрудничество с Третьим Рейхом.

Русская освободительная армия включала в себя большую часть подразделений, состоящих и русских коллаборационистов. По данным на апрель 1945 года численность РОА составляла более 120 тысяч человек.