Блогер снял красивый репортаж о Петрозаводске

Молодой человек поделился свежим взглядом на привычные для горожан вещи.

Блогер «Black Zebra» ( Николай Захаров ) путешествует по миру, снимает репортажи и публикует их на YouTube. В апреле он побывал в Петрозаводске и сделал вот такой яркий ролик, с юмором комментируя привычные для нас вещи: погоду, памятники, мосты…

— В прошлый раз я был здесь летом и около 10 лет назад. И знаете, кроме времени года и кучи новых торговых центров — изменений я особо не заметил. Но вот время года оказалось ключевым. Зимние пейзажи показались на мой сугубо субъективный взгляд более подходящими для столицы Карелии . В снегу все выглядит более уместным что ли. А покрытое льдом Онежское озеро так вообще притягивает своими белыми просторами взгляд и завораживает крепко.

Петрозаводск — зимний город, тут даже Ленин держит в руках не кепку, а шапку-ушанку — это ли не показатель. В апреле здесь зима не то что близко — она прямо тут и никуда еще и не уходила, и только солнце выдает календарную весну. Приезжайте в Карелию, подышите ее сосновым воздухом, и прогуляйтесь по набережной Онежского озера в Петрозаводске — скорее всего вам понравится,

— поделился впечатлениями о Петрозаводске Николай.