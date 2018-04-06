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Блогер снял красивый репортаж о Петрозаводске
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Блогер снял красивый репортаж о Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Молодой человек поделился свежим взглядом на привычные для горожан вещи.
Блогер «Black Zebra» (Николай Захаров) путешествует по миру, снимает репортажи и публикует их на YouTube. В апреле он побывал в Петрозаводске и сделал вот такой яркий ролик, с юмором комментируя привычные для нас вещи: погоду, памятники, мосты…
— В прошлый раз я был здесь летом и около 10 лет назад. И знаете, кроме времени года и кучи новых торговых центров — изменений я особо не заметил. Но вот время года оказалось ключевым. Зимние пейзажи показались на мой сугубо субъективный взгляд более подходящими для столицы Карелии. В снегу все выглядит более уместным что ли. А покрытое льдом Онежское озеро так вообще притягивает своими белыми просторами взгляд и завораживает крепко.
Петрозаводск — зимний город, тут даже Ленин держит в руках не кепку, а шапку-ушанку — это ли не показатель. В апреле здесь зима не то что близко — она прямо тут и никуда еще и не уходила, и только солнце выдает календарную весну. Приезжайте в Карелию, подышите ее сосновым воздухом, и прогуляйтесь по набережной Онежского озера в Петрозаводске — скорее всего вам понравится,
— поделился впечатлениями о Петрозаводске Николай.
По материалам: ptzgovorit.ru
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