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Наталья Комарова и командующий Уральским округом Росгвардии обсудили строительство базы ОМОНа в Сургуте
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Наталья Комарова и командующий Уральским округом Росгвардии обсудили строительство базы ОМОНа в Сургуте 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с командующим Уральским округом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александром Поповым.
Одним из основным вопросов повестки стало строительство второй и третей очередей комплекса базы ОМОН в Сургуте.
Первая очередь, которая включает четырехэтажное административное здание, основной контрольно-пропускной пункт (КПП) и земельный участок, была введена в эксплуатацию год назад. Вторая очередь будет включать гараж, склад, спортивный блок и несколько складов, в третей будет расположен тир, резервный КПП и вертолетная площадка. Строительство запланировано с привлечением внебюджетных источников финансирования.
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