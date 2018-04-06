Наталья Комарова и командующий Уральским округом Росгвардии обсудили строительство базы ОМОНа в Сургуте

Одним из основным вопросов повестки стало строительство второй и третей очередей комплекса базы ОМОН в Сургуте

Первая очередь, которая включает четырехэтажное административное здание, основной контрольно-пропускной пункт (КПП) и земельный участок, была введена в эксплуатацию год назад. Вторая очередь будет включать гараж, склад, спортивный блок и несколько складов, в третей будет расположен тир, резервный КПП и вертолетная площадка. Строительство запланировано с привлечением внебюджетных источников финансирования.