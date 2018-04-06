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В Страстную пятницу в Киеве подожгли храм Московской патриархии
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В Страстную пятницу в Киеве подожгли храм Московской патриархии 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил настоятель храма Дмитрий Гарчук.
«Кто-то совершил поджог храма. Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят», — написал он на своей странице в Facebook.
Он также поблагодарил пожарных Голосеевского района за вовремя оказанную помощь.
На Украине участились случаи осквернения храмов Московского патриархата. В понедельник радикалы напали на Свято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской области. Они требовали передать его под юрисдикцию Киевского патриархата.
В феврале 2018 года неизвестные ограбили Свято-Покровский храм в Черноморске Одесской области, устроили погром в храме Рождества Пресвятой Богородицы Молченского женского монастыря в Путивле Сумской области, украли древние иконы из храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Клиновое Кировоградской области. В марте вандалы два раза поджигали церкви в Киеве: 11 марта пострадал храм Преображения Господня, а 14 марта — постройки на территории храма в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр».
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