Врачи-специалисты проведут приемы в поликлиниках Ростова-на-Дону 7 апреля

Согласно информации из официальных источников, дополнительные приемы узких специалистов и профилактические акции пройдут в поликлиниках города с 9.00 до 12.00.

Горожане, желающие получить консультации врачей, должны взять с собой паспорта и полисы.

Во Всемирный день здоровья ростовчане смогут сделать в поликлиниках УЗИ, ЭКГ, электромаммографию и флюорографию, а также измерить артериальное и внутриглазное давление, проверить уровень сахара и холестерина в крови.

Со списком поликлиник, в которых будут проводить приемы врачи-специалисты, а также перечнем доступных исследований можно ознакомиться на сайте городской администрации.