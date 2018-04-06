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Врачи-специалисты проведут приемы в поликлиниках Ростова-на-Дону 7 апреля
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Врачи-специалисты проведут приемы в поликлиниках Ростова-на-Дону 7 апреля 

АиФ Ростов 28 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, дополнительные приемы узких специалистов и профилактические акции пройдут в поликлиниках города с 9.00 до 12.00.
Горожане, желающие получить консультации врачей, должны взять с собой паспорта и полисы.
Во Всемирный день здоровья ростовчане смогут сделать в поликлиниках УЗИ, ЭКГ, электромаммографию и флюорографию, а также измерить артериальное и внутриглазное давление, проверить уровень сахара и холестерина в крови.
Со списком поликлиник, в которых будут проводить приемы врачи-специалисты, а также перечнем доступных исследований можно ознакомиться на сайте городской администрации.
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