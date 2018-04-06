Поликлиники Ростова-на-Дону 7 апреля приглашают горожан для получения консультаций врачей-специалистов

«В этом году тема Всемирного дня здоровья — Всеобщий охват услугами здравоохранения. Доступность медицинской помощи — это один из важнейших критериев качества медицинской помощи, и это та характеристика, которую легко оценить пациентам: сможет ли он попасть к врачу или на диагностическое исследование, или у него возникнут трудности. Для улучшения доступности специализированной медицинской помощи открыты поликлинические отделения клинико-диагностического центра „Здоровье“, налажена работа с частными медицинскими центрами, оказывающие свои услуги в системе ОМС. 7 апреля во всех поликлиниках города будут проводиться дополнительные приемы узких специалистов и профилактические акции. Такие мероприятия направлены на мотивацию ростовчан к сохранению и укреплению здоровья, ведь всем известно, что лишь 10% здоровья зависит от медицины, и 50% от образа жизни человека. Приятно отметить, что растет количество людей, проходящих диспансеризацию и медицинские осмотры» — отметила начальник Управления здравоохранения Надежда Левицкая.

В рамках акции, в субботу 7 апреля, прием будет вестись с 9:00 до 12:00 в следующих медицинских организациях:

Ворошиловский район

Городская поликлиника №16, ул. Космонавтов, 6/1 В городской поликлиники №16 жители Ворошиловского района смогут измерить артериальное давление, внутриглазное давление бесконтактным методом, выполнить электрокардиография с компьютерной расшифровкой, пройти исследование крови на глюкозу и холестерин, сделать флюорографию., получить консультации врачей: хирурга, уролога, терапевта Центра здоровья, врача-стоматолога по гигиене.

Детская городская поликлиника №17, ул. Волкова, 41а Для детей — жителей северного жилого массива будут проводится профилактические осмотры врачей-специалистов с целью оформления документов в детские сады и школы (запись осуществляется врачами-педиатрами участковыми до 6 апреля 2018г.), все желающие смогут пройти комплексное обследование в Центре здоровья для детей по выявлению факторов риска развития неинфекционных заболеваний. Также для всех гостей поликлиники в этот день будет проводится семейный праздник с конкурсно-развлекательной программой, аниматорами, шоу мыльных пузырей и воздушных шаров.

Кировский район

На базе городского кардиологического центра поликлиники №10 (пр. Чехова, 17) всем желающим будет организованы консультации кардиолога, при необходимости выполнены диагностические обследования. Предварительная запись по тел. 89885474596.

Центр здоровья поликлиники №10 (пр. Чехова, 17) будет также ввести прием пациентов.

Консультацию эндокринолога можно будет получить обратившись в городскую больницу №4 (пр. Богатяновский Спуск, 27).

Ленинский район

На базе женской консультации городскую больницу №8 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 37 будет предоставлен комплекс медицинских услуг «Здоровая женщина-счастливая семья». Консультативный прием врачей:акушера-гинеколога; хирурга-онколога; эндокринолога; проктолога; терапевта. При необходимости будут выполнены лабораторно-диагностические исследования: ультразвуковое исследование органов малого, щитовидной железы; кольпоскопия; электромаммография; ЭКГ; мазок на атипичные клетки; анализ на уровень глюкозы в крови.

Маленьких ростовчан проконсультируют специалисты детской городской поликлиники №8 (пер. Гвардейский, 41) офтальмологом, кардиологом, неврологом, эндокринологом, травматологом-ортопедом, аллергологом-иммунологом, врачом функциональной диагностики. Предварительная запись на прием по телефону 210-44-03.

Железнодорожный район

Жители Железнодорожного района на прием приглашают специалисты городской больницы №7 (ул. Профсоюзная, 49). На базе городского гастроэнтерологического центра можно получить полезные советы врачами-гастроэнтерологами и диетологами.

Первомайский район

В МБУЗ «Городская поликлиника №4» (пер. Днепровский, 122/1) будет организован прием врача-кардиолога с возможностью выполнение ЭКГ исследования, врача-уролога. В актовом зале врач-эндокринолог проведет школу диабета.

В МБУЗ «Городская поликлиника №1» по адресу ул. Ильича, 25/42 с 10:00 до 12:00 можно будет получить консультацию главного внештатного специалиста-пульмонолога.

Дети смогут обратиться за консультациями к специалистам Центров здоровья детской городской поликлиники №4 (пер. Днепровский, 122/1) и детской поликлиники №1 (ул. Ватутина, 4).

Советский район

В поликлинике МБУЗ «Городская больница №20» (пр. Коммунистический 39) жителей Советского района будут консультировать врачи следующих специальностей: терапевт, эндокринолог, невролог, хирург. Кроме того, в доврачебном кабинете медсестра будет измерять артериальное давление, проводить антропометрические измерения.

Детей примут специалисты Центра здоровья детской городской поликлиники №45 (пр. Маршала Жукова, 32).

Октябрьский район

На базе городской больницы №1 (пр. Ворошиловский,105) состоится школа здоровья «Профилактика гипертонической болезни. Основы ЗОЖ», обучение для больных с ССЗ и АГ «ЗОЖ. Гипохолестериновая диета». Лекция для пациенток женской консультации: «Все о раке молочной железы».

В кабинете профилактике городской поликлиники №12 (ул. Ларина, 6) всем желающим можно будет измерить АД, оценить риск сердечно-сосудистых заболеваний, определить индекс массы тела и получить консультации по снижению веса.

Пролетарский район

Жителей проконсультируют узкие специалисты амбулаторно-поликлинических отделений городской больницы №6 (ул. Мясникова, 68).

Кроме того по адресу ул. 35 линия, 6 можно получить консультацию колопроктолога. Прием будет вестись с целью консультации больных для решения вопроса об оперативном лечении, которое возможно получить на базе городского колопроктологического лечебно-диагностического центра.

При наличие показаний, пациенткам будет предложено пройти маммографию.