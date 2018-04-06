Суд отклонил жалобу McDonald's на решение Роспотребнадзора о штрафе в 550 тыс. руб.

Суд отклонил жалобу McDonald's на решение Роспотребнадзора о штрафе в 550 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

По итогам проверки было установлено, что на продукцию общественного питания производства ООО «Макдоналдс», реализуемую через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», у ООО «Макдоналдс» отсутствуют декларации о соответствии.

«В связи с тем, что ООО «Макдоналдс» осуществляет реализацию продукции общественного питания производства ООО «Макдоналдс» через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», на нее должна быть декларация о соответствии. Также данная продукция должна сопровождаться маркировкой на каждую единицу упаковки с информацией, которая включает в себя, в том числе дату изготовления, срок годности, условия хранения, рекомендации и (или) ограничения по использованию или приготовлению пищевой продукции», — пояснили в пресс-службе.

Роспотребнадзор вынес поставление о назначении административного наказания ООО «Макдоналдс».