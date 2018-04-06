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Суд оставил в силе штраф Роспотребнадзора за нарушения при продаже еды в «МакАвто»
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Суд оставил в силе штраф Роспотребнадзора за нарушения при продаже еды в «МакАвто» 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: РИАМО
Суд оставил в силе постановление Роспотребнадзора о назначении административного наказания за отсутствие деклараций о соответствии на продукцию, которая продается через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс», говорится в сообщении ведомства.
«Арбитражным судом города Москвы (дело № А40-14572/18-120-103) отказано ООО «Макдоналдс» в удовлетворении заявленных требований, поддержана позиция Управления Роспотребнадзора по г. Москве и административный штраф в сумме 550 000 руб. оставлен в силе», — говорится в сообщении.
«На продукцию общественного питания производства ООО «Макдональдс» реализуемую через окна «МакАвто» и «МакЭкспресс» у ООО «Макдоналдс» отсутствуют декларации о соответствии», — добавили в ведомстве.
Также в сообщении отмечается, что в связи с тем, что «ООО „Макдоналдс“ осуществляет реализацию продукции общественного питания производства ООО „Макдональдс“ через окна „МакАвто“ и „МакЭкспресс“, то на нее должна быть декларация о соответствии. Также, данная продукция должна сопровождаться маркировкой на каждую единицу упаковки с информацией, которая включает в себя, в том числе дату изготовления, срок годности, условия хранения, рекомендации и (или) ограничения по использованию или приготовлению пищевой продукции».
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