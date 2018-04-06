«Макдональдс» попал на полмиллиона из-за «МакАвто»

Арбитражный суд Москвы поддержал решение Роспотребнадзора , обязавшего «Макдональдс» выплатить штраф в размере 550 тысяч рублей за нарушения при реализации продукции через «МакАвто» и «МакЭкспресс». Об этом сообщается на сайте московского управления надзорного ведомства.

По данным Роспотребнадзора, нарекания к работе сети общественного питания вызвало отсутствие декларации о соответствии на продукцию. Кроме того, как считают сотрудники управления, «Макдональдс» должен был маркировать фастфуд, реализуемый через «быстрые окна». Иными словами, каждая упаковка должна была сопровождаться информацией о дате изготовления, сроке годности, условиях хранения и составе.

Компания не согласилась с решением ведомства и решила оспорить полумиллионный штраф в суде, однако потерпела неудачу. Суд признал решение Роспотребнадзора законным.

Проверки в отношении ресторанов сети начали проводить в ноябре 2017 года. Тогда был выявлен ряд нарушений, в том числе недопустимое содержание кишечной палочки в салате «Цезарь» в одном из заведений. Также говорилось о нарушении температурного режима хранения нарезанных помидоров.