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Разрешение на строительство конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС будет получено к августу
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Разрешение на строительство конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС будет получено к августу 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В срок до 1 августа планируется получить разрешение на строительство конгресс-холла», — заявил сегодня на заседании Сигарного клуба генеральный директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий. В настоящее время ведется вынос коммуникаций, возведение искусственного полуострова, на котором будет держаться часть строения.
Председатель Челябинсксклй думы Станислав Мошаров напомнил, что саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут на Южном Урале в 2020 году, станут стимулом для улучшения облика города. Продолжится борьба с незаконными ларьками и киосками, рекламой и прочим «Я не против малого бизнеса, я за то, чтобы это было стандартизировано, — прокомментировал председатель гордумы свое отношение к размещению в мегаполисе нестационарных торговых объектов. — Мы подготовили законодательную базу, чтобы привести гостевые маршруты к облику, который наш город заслуживает. Когда сравниваешь наш город с городами Европы, то видишь большую разницу. У нас улицы завешаны баннерами, будет ты где-то в Азии». Также Мошаров отметил, что в городе линии электропередач будут переносить под землю, чтобы они не висели над головами и не портит вид неба.
Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении саммитов ШОС и БРИКС в Челябинской области в 2020 году.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», губернатор Борис Дубровсский рекомендовал предпринимателям уже сейчас позаботиться о вхождении в крупные инфраструктурные проекты, которые будут реализовываться в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Регион рассчитывает на софинансирование из федерального бюджета. Это должно стать хорошей поддержкой развития города, приведения в порядок его центральной части. Ранее, например, на гостевых маршрутах начали сносить нестационарные торговые объекты, которые портили облик мегаполиса.
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