«Управляющая портовая компания» обсудила перспективы развития угольной отрасли России

Транспортный семинар «Грузовая панорама» организован деловым журналом «РЖД-Партнер» к 20-летнему юбилею издания. Более 200 участников — представители регуляторов, ОАО «РЖД» , общественных ассоциаций, руководители промышленных и транспортных предприятий — обсудили факторы, влияющие на деятельность всех участников грузоперевозок, необходимость развития железнодорожной инфраструктуры, актуальные тенденции в сфере перевозок угля и других грузов.

В рамках мероприятия первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ООО «Управляющая портовая компания» Ирина Ольховская выступила с докладами: «Итоги и перспективы угольной отрасли РФ», «Состояние и перспективы парка полувагонов на период до 2025 года», «Развитие угольных терминалов и синхронизация железнодорожной инфраструктуры».

В ходе пленарной дискуссии Ирина Ольховская обратила внимание на итоги угольной отрасли в 2017 году. Так объем добычи российского угля составил более 408 млн тонн, а общей поставки — более 356 млн тонн. Это является безусловным опережением программы развития угольной промышленности Министерства энергетики России , согласно которой достигнуть таких целевых показателей планировалось только в 2020 году.

В целом минувший год был очень позитивным. Прослеживается четкая ориентация отрасли на экспорт. В 2017 году доля экспорта в объемах поставки российского угля составила 52%, впервые превысив долю на внутреннем рынке. Доля России в мировом рынке угля выросла с 11 до 14% по сравнению с 2010 годом. Отрасль достаточно хорошо пережила кризис 2015 года, угольная генерация уверенно растет и по прогнозам будет расти достаточно долго.

«Подтвердились все прогнозы 2015-2016 годов: растет объем экспорта по железной дороге, прежде всего, на Дальний Восток. Северо-Западное направление считается достаточно сложным, но и на нем по сравнению с 2016 годом увеличились объемы экспорта и поставки российского угля. Это говорит о том, что угольные компании, сохраняя свою конкурентоспособность и долю на рынке, направляют уголь на Северо-Запад для закрытия других, не свойственных данному направлению рынков. Мы видим, что границы рынков — это уже не границы бассейнов», — отметила Ирина Ольховская.

Экспортное направление является определяющем для формирования инвестиционных программ: операторам — в части объемов, технологий и выбора подвижного состава, РЖД — в части развития определенных магистралей и направлений.

В объемах перевалки экспортного угля портами Дальнего Востока доля специализированных угольных терминалов составила 55%, из которых 30% пришлось на АО «Восточный Порт» . 45% от всех объемов — это неспециализированные терминалы, которые либо изначально были не угольными и сменили профиль в пользу перевалки угля, либо были не терминалами, а отдельной техникой.

Для увеличения объема экспортного груза проделана большая работа РЖД, грузоотправителями и получателями, но при прогнозируемом увеличении импорта контейнеров с Дальнего Востока и реализации Шелкового пути инфраструктура может оказаться неготовой к таким объемам. Для удовлетворения потенциального и существующего высокого спроса на перевозки нужно обеспечить быстрое развитие инфраструктуры.

Как на Юге, так и на Дальнем Востоке России, необходимо развивать железнодорожную инфраструктуру необщего пользования и специализированные портовые мощности с высокотехнологичным оборудованием, позволяющие усовершенствовать технологии перевозного процесса и увеличить скорости оборота вагонов.

«По итогам двух последних лет можно уверенно сказать, что система взаимодействия «РЖД» с операторами кардинально изменилась и стала эффективной. Так принято решение о финансировании проектов первого и второго этапов развития БАМа и Транссиба, включении барьерного участка Смоляниново Находка Восточная ДВЖД и обхода Шкотово — Смоляниново. Сейчас мы наблюдаем развитие выходов из Кузнецкого угольного бассейна для того, чтобы грузовая база БАМа и Транссиба была застрахована грузовой базой Кузбасса», — подчеркнула Ирина Ольховская.

Напомним, что партнерство с ОАО «РЖД» имеет важное значение для роста грузооборота и экспортного потенциала АО «Восточный Порт». Строительство крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — Третьей очереди специализированного угольного комплекса «Восточного Порта» — синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали.

Общий объем инвестиций портового холдинга в строительство Третьей очереди составляет более 32 млрд рублей, из них 4,7 млрд рублей — вложения в реконструкцию и расширение парка отправления порожних вагонов и строительство парка приема груженых вагонов станции Находка Восточная ДВЖД. После ввода в эксплуатацию новая железнодорожная инфраструктура парка отправления порожних вагонов будет передана в собственность ОАО «РЖД».