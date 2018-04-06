В Сургуте на полигоне ТБО найдены тела двоих мужчин. СК начал проверку

Сургуте на полигоне ТБО найдены мертвыми двое мужчин без определенного места жительства. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, по данному факту проводится доследственная проверка.

«При визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Для экспертного установления причины смерти мужчин назначена судебно-медицинская экспертиза… По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в ведомстве.

В качестве одной из версий рассматривается отравление пищей или напитками, найденными на свалке.