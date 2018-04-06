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В Сургуте на полигоне ТБО найдены тела двоих мужчин. СК начал проверку
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В Сургуте на полигоне ТБО найдены тела двоих мужчин. СК начал проверку 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
В Сургуте на полигоне ТБО найдены мертвыми двое мужчин без определенного места жительства. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, по данному факту проводится доследственная проверка.
«При визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не обнаружено. Для экспертного установления причины смерти мужчин назначена судебно-медицинская экспертиза… По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечают в ведомстве.
В качестве одной из версий рассматривается отравление пищей или напитками, найденными на свалке.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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