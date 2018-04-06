В волгоградском селе реконструируют больницу

Больница в селе Береславка Волгоградской области будет реконструирована. На реставрацию медучреждения потребуется не менее 800 тысяч рублей, передаёт ОТР.

Сейчас здание лечебницы обветшало: крыша протекает, а на стенах образовалась плесень. Из-за угрозы подтопления один из коридоров больницы пришлось закрыть: таявший снег стекал прямо в помещение. Теперь из поликлиники в стационар можно попасть только по улице. Пока выделяемых местными властями средств хватает лишь на косметический ремонт здания.

Как пояснил главный врач больницы Олег Кумейко, на данный момент в учреждении проходят частичные восстановительные работы, будет отремонтирована отопительная система. «А вот капремонт потребует 800 тысяч рублей», — сказал он. В местном комитете здравоохранения уже согласовали перевод средств на ремонт перехода между зданием больницы и поликлиникой.