Ещё
В волгоградском селе реконструируют больницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В волгоградском селе реконструируют больницу 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Больница в селе Береславка Волгоградской области будет реконструирована. На реставрацию медучреждения потребуется не менее 800 тысяч рублей, передаёт ОТР.
Сейчас здание лечебницы обветшало: крыша протекает, а на стенах образовалась плесень. Из-за угрозы подтопления один из коридоров больницы пришлось закрыть: таявший снег стекал прямо в помещение. Теперь из поликлиники в стационар можно попасть только по улице. Пока выделяемых местными властями средств хватает лишь на косметический ремонт здания.
Как пояснил главный врач больницы Олег Кумейко, на данный момент в учреждении проходят частичные восстановительные работы, будет отремонтирована отопительная система. «А вот капремонт потребует 800 тысяч рублей», — сказал он. В местном комитете здравоохранения уже согласовали перевод средств на ремонт перехода между зданием больницы и поликлиникой.
Парламентская газета: последние новости
Лондон тянет всех в свою Страну чудес Юлия Скрипаль рассказала о своём самочувствии В городе Энгельсе Саратовской области ввели режим ЧМ из-за паводка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками588
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост91
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным313
Поплавская сорвала шоу на НТВ96
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ146
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение