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В парке имени Якутова появились две новые скульптуры
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В парке имени Якутова появились две новые скульптуры 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В уфимском парке имени И. Якутова установили на днях две новые скульптурные композиции. Обе фигуры можно увидеть на главной аллее.
На дороге появилась скульптура с двумя кружащимися девочками, которые взялись за руки в танце. Вторая скульптура запечатлела юношу, запускающего в небо планер.
— Объекты созданы по образцу композиций, которые украшали парк в 50-х годах прошлого столетия. Вместе с фигурами, которые появились в прошлом году, они создают в старейшем парке Уфы особую атмосферу уюта, напоминают о связи поколений, — рассказали сотрудники уфимской администрации.
Масштабная реконструкция началась в 2016 году. В парке появилось множество новых арт-объектов: читающая девочка, скульптура пожилого мужчины с шашками, влюбленная пара, композиция, посвященная многодетной семье. В этом году благоустройство продолжится — власти намерены реконструировать вокзал и перрон станции Озерная, а также высадить крупные деревья.
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