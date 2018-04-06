В парке имени Якутова появились две новые скульптуры

В уфимском парке имени И. Якутова установили на днях две новые скульптурные композиции. Обе фигуры можно увидеть на главной аллее.

На дороге появилась скульптура с двумя кружащимися девочками, которые взялись за руки в танце. Вторая скульптура запечатлела юношу, запускающего в небо планер.

— Объекты созданы по образцу композиций, которые украшали парк в 50-х годах прошлого столетия. Вместе с фигурами, которые появились в прошлом году, они создают в старейшем парке Уфы особую атмосферу уюта, напоминают о связи поколений, — рассказали сотрудники уфимской администрации.

Масштабная реконструкция началась в 2016 году. В парке появилось множество новых арт-объектов: читающая девочка, скульптура пожилого мужчины с шашками, влюбленная пара, композиция, посвященная многодетной семье. В этом году благоустройство продолжится — власти намерены реконструировать вокзал и перрон станции Озерная, а также высадить крупные деревья.