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Прокуратура избавила жителей Березовского от угольной пыли
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Прокуратура избавила жителей Березовского от угольной пыли 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Прокуратура Березовского добилась приостановки работы ООО «САТИС», производящего брикеты из мелкого торфа и угля. Причиной послужило нарушение границ санитарной зоны — жители близлежащих домов жаловались на угольную пыль.
Жилые дома в городе находятся в 60 метрах от предприятия, хотя, по нормативам, санитарная зона должна составлять не менее 300 метров.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства, «САТИС» не разрабатывал проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в воздух, а также не получил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии производства нормам. Кроме того, компания не проводила лабораторные исследования выбросов.
Надзорное ведомство обязало «САТИС» привести в порядок санитарно-защитную зону. До тех пор, пока предписание прокуратуры не будет выполнено, завод не сможет возобновить работу.
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