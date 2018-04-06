Прокуратура избавила жителей Березовского от угольной пыли

Прокуратура Березовского добилась приостановки работы ООО «САТИС», производящего брикеты из мелкого торфа и угля. Причиной послужило нарушение границ санитарной зоны — жители близлежащих домов жаловались на угольную пыль.

Жилые дома в городе находятся в 60 метрах от предприятия, хотя, по нормативам, санитарная зона должна составлять не менее 300 метров.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ведомства, «САТИС» не разрабатывал проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в воздух, а также не получил санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии производства нормам. Кроме того, компания не проводила лабораторные исследования выбросов.

Надзорное ведомство обязало «САТИС» привести в порядок санитарно-защитную зону. До тех пор, пока предписание прокуратуры не будет выполнено, завод не сможет возобновить работу.