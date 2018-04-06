Дороги в каком районе Екатеринбурга избавят от ям

Екатеринбург начал избавляться от уличных ям. Дорожные службы уже начали вести работы в одном из районов города, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, работы по устранению выбоин ведутся в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Для избавления от ям рабочие «Верх-Исетского дорожно-эксплуатационного управления» используют сразу несколько технологий.

Так, традиционно выбоины заполняются холодным асфальтом или смесью, приготовленной в специальном механическом агрегате — рециклере. Такая установка помогает временно заделывать ямы, обычно ее используют в период между ремонтными работами — с октября по май. Прошлогодние куски асфальта и битума срезают и помещают в рециклер, где их смешивают и подоргревают до 140 градусов. Таким способом уже были заделаны выбоины на улицах Челюскинцев, Февральской революции и Радищева.

Кроме того, с начала апреля начали применять другую технологию, по которой ямы заделывают при помощи добавления в срезку асфальтобетонной смеси арталена — специального жидкого химического состава. На территории ВИЗа такой способ начали применять впервые. Он позволяет дорожным «заплаткам» быстрее застывать и увеличивает срок их службы.

Отметим, что рабочие дорожных служб ежедневно объезжают район, чтобы узнать, на каких участках дорожного полотна есть ямы. Также дефекты выявляют инспекторы службы заказчика Верх-Исетского района.

Отметим, что совсем недавно окзалось испорчено дорожное полотно на перекрестке улиц Ленина и Хохрякова. Уложенный зимой булыжник вздулся и образовал бугор, который мешает проехать автомобилям.