«Санитарные нормы не нарушены»: минстрой прокомментировал возведение крематория под Самарой 

Препятствий для строительства крематория в Волжском районе нет. По словам министра строительства Самарской области Александра Баландина, инвестор не нарушает закон.
— Минстрой выдал разрешение на строительство крематория в Волжском районе. Все документы, в том числе и по санитарным нормам, в порядке, — прокомментировала Александр Баландин.
Известно, что строить крематорий будет ООО «Астерс». Место под объект уже выбрали. Это северная часть кладбища «Рубежное».
Против строительства крематория выступили жители Куйбышевского района Самары и Волжского района. Они собирают подписи под петицией в адрес врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
В ситуацию уже вмешалась глава Самары Елена Лапушкина. По ее словам, проект требует детального рассмотрения. В администрации соберут рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководства Волжского района.