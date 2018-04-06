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«Санитарные нормы не нарушены»: минстрой прокомментировал возведение крематория под Самарой
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«Санитарные нормы не нарушены»: минстрой прокомментировал возведение крематория под Самарой 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Препятствий для строительства крематория в Волжском районе нет. По словам министра строительства Самарской области Александра Баландина, инвестор не нарушает закон.
Минстрой выдал разрешение на строительство крематория в Волжском районе. Все документы, в том числе и по санитарным нормам, в порядке, — прокомментировала Александр Баландин.
Известно, что строить крематорий будет ООО «Астерс». Место под объект уже выбрали. Это северная часть кладбища «Рубежное».
Против строительства крематория выступили жители Куйбышевского района Самары и Волжского района. Они собирают подписи под петицией в адрес врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
В ситуацию уже вмешалась глава Самары Елена Лапушкина. По ее словам, проект требует детального рассмотрения. В администрации соберут рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального правительства, Роспотребнадзора, депутатского корпуса и руководства Волжского района.
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