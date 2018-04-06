«Санитарные нормы не нарушены»: минстрой прокомментировал возведение крематория под Самарой

Препятствий для строительства крематория в Волжском районе нет. По словам министра строительства Самарской области Александра Баландина, инвестор не нарушает закон.

Минстрой выдал разрешение на строительство крематория в Волжском районе. Все документы, в том числе и по санитарным нормам, в порядке, — прокомментировала Александр Баландин

Известно, что строить крематорий будет ООО «Астерс». Место под объект уже выбрали. Это северная часть кладбища «Рубежное».

Дмитрия Азарова. Против строительства крематория выступили жители Куйбышевского района Самары и Волжского района. Они собирают подписи под петицией в адрес врио губернатора Самарской области