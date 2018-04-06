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Камера сняла, как екатеринбургская поэтесса увела деревянную лошадку из дендропарка УПИ
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Камера сняла, как екатеринбургская поэтесса увела деревянную лошадку из дендропарка УПИ 

e1.ru 35 минут назад
Фото: e1.ru
Камеры видеонаблюдения сняли, как екатеринбургская поэтесса Вера Савинцева вместе с молодым человеком уводят деревянную лошадку из дендропарка УПИ.
На кадрах видно, как молодые люди затаскивают лошадь в подъезд. Видеокамера установлена в доме № 43 на улице Блюхера. Именно этот адрес проживания Вера подтвердила Е1.RU, но про деревянную лошадь она ничего не помнит.
— Я вообще ничего не понимаю. Что за лошадка? А что, в дендропарке бывают деревянные лошадки? Я вчера спала, — сказала Е1.RU Вера и начала смеяться. — Честное слово, я не крала никаких слонов и лошадей.
— Вы сейчас в трезвом состоянии?
— Я выпила одну бутылку пива, — отвечает Вера. — Я человек достаточно публичный.
То, что это действительно поэтесса, подтвердил председатель правления ТСЖ «Блюхера, 43».
— Это неблагополучная квартира, целыми днями дым коромыслом, там живет поэтесса Вера Савинцева, и с ней музыкант. У них уже три месяца отключено электричество за неуплату, — рассказала ранее глава ТСЖ. — Они портят жизнь всему подъезду, я уже про них слышать не могу. Незаконно к электричеству подключились, от лица ТСЖ я написала заявление в полицию. На них управы нет никакой. Меня совершенно не удивляет, что они что-то где-то украли.
Этот деревянный городок своими руками построил 70-летний Шакирьян Ахметов. Мы рассказывали о нем в этом материале.
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