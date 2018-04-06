Из дендропарка возле УПИ украли лошадку, которую сделал 70-летний плотник

Это звучит как шутка, но нет: из деревянного городка, который своими руками построил в дендропарке 70-летний Шакирьян Ахметов (мы рассказывали о нем в этом материале), исчез один из обитателей. Как рассказала E1.RU начальник участка дендропарка Лилия Кляпышева, сегодня утром работники не обнаружили в городке деревянной лошадки.

— Наши сотрудники по следам нашли, куда унесли лошадь. Ее обнаружили в доме на Блюхера, 43, корпус 1. Охранник показал видео, где двое людей затаскивают эту лошадь в подъезд. Мы вызвали на место полицию, — рассказала она.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга подтвердили, что сообщение от сотрудников парка поступило в 7:15 в отдел полиции № 1.

— По указанному адресу выезжали сотрудники ППСП. По данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

По информации председателя правления ТСЖ «Блюхера, 43», лошадка находится в квартире поэтессы Веры Савинцевой.

— Это неблагополучная квартира, целыми днями дым коромыслом, там живет поэтесса Вера Савинцева, и с ней музыкант. У них уже 3 месяца отключено электричество за неуплату, — рассказала глава ТСЖ. — Они портят жизнь всему подъезду, я уже про них слышать не могу. Незаконно к электричеству подключились, от лица ТСЖ я написала заявление в полицию. На них управы нет никакой. Меня совершенно не удивляет, что они что-то где-то украли.