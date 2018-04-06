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Панков: Володин сделал работу правительства более открытой
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Панков: Володин сделал работу правительства более открытой 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Депутаты Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» встречаются в пятницу 6 апреля с Председателем Правительства Медведевым и членами правительства.
Об этом в своем Телеграм-канале «Пара слов» сообщил парламентарий Николай Панков. При этом депутат отмечает, что заслуга в этом — спикера ГД РФ Вячеслава Володина.
«С приходом Володина в Госдуму, стала более открыта работа правительства… Заявлено 11 министров. Депутаты, замечу, без ограничения будут задавать вопросы и озвучивать свои предложения кабинету министров», — пишет сам Панков в своем блоге.
Отмечается, что встреча не только приурочена к ежегодному отчету правительства, который состоится 11 апреля. Подобные встречи по инициативе Володина проходят на постоянной основе, что делает совместную работу думы и кабмина более открытой и эффективной.
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