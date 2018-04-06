Панков: Володин сделал работу правительства более открытой

Об этом в своем Телеграм-канале «Пара слов» сообщил парламентарий Николай Панков. При этом депутат отмечает, что заслуга в этом — спикера ГД РФ Вячеслава Володина

«С приходом Володина в Госдуму, стала более открыта работа правительства… Заявлено 11 министров. Депутаты, замечу, без ограничения будут задавать вопросы и озвучивать свои предложения кабинету министров », — пишет сам Панков в своем блоге.

Отмечается, что встреча не только приурочена к ежегодному отчету правительства, который состоится 11 апреля. Подобные встречи по инициативе Володина проходят на постоянной основе, что делает совместную работу думы и кабмина более открытой и эффективной.