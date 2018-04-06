Украденная победа: загадки первых дней битвы в Первой мировой

Зачем немцы объявили о своем нападении на Российскую империю, но остались на месте и почему имперские солдаты были вынуждены наступать? Ответы на эти вопросы вы узнаете из программы «Секретные материалы» 7 апреля в 8:20 на телеканале «МИР»

Мы расскажем все о Первой мировой войне и о том, что такое информационная битва, а также кто за ней стоит. А еще раскроем истинные причины гибели армии генерала Самсонова и расскажем о его пророчествах. Не пропустите, будет интересно!

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