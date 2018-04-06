Американский историк признался в любви к поезду из Омска в Новосибирск

Американский историк холодной войны, лауреат Пулитцеровской премии Джон Льюис Гэддис рассказал в интервью ведущему американскому изданию The New York Times, за что он любит поезд « Омск Новосибирск ». По случаю выхода своей новой книги «О Великой Стратегии» учёный признался, что рад почувствовать себя на месте машиниста поезда между двумя сибирскими городами.

Джон Льюис Гэддис рассказал, что читает книги о поездах c пяти лет, а недавно открыл для себя трансляции из кабины машиниста поезда — это часть общественного движения «За медленное телевидение», предтечей которого считают основателя поп-арта Энди Уорхола . По словам писателя, эти видео похожи на поездку на велосипеде — просто смотришь и ни о чём не думаешь.

«Особенно рекомендую шестичасовую поездку из Омска в Новосибирск, где вообще ничего не происходит», — рассказал Джон Гэддис Льюис.

Концепция «медленного телевидения» предлагает показывать события полностью — без монтажа и сокращения продожительности. К примеру, в Новосибирском зоопарке работает несколько веб-камер, на которых можно наблюдать за жизнью белых медведей. А любители котиков уже год наблюдают за тайной жизнью котокафе Murchim по ночам.