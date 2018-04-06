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Одураченный отец стал символом уныния
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Одураченный отец стал символом уныния 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети посмеялись над мужчиной, которого разыграла дочь на первое апреля. Ролик опубликован на странице девушки в Twitter.
Школьница под ником @savannah_ajas решила подшутить над папой, попросив парня сделать ей ненастоящее предложение выйти замуж на глазах у родителей. Судя по реакции, отец совершенно не обрадовался увиденному: в его глазах читалось отчаяние, которое со временем только усиливалось.
Мать юной девушки даже спросила у мужа, не хочет ли он сказать что-нибудь новоиспеченной паре, однако его молчание говорило само за себя. Мужчина подошел к балкону и с грустным выражением лица уставился вдаль.
Спустя минуту дочь крикнула «С днем дурака», однако последующую реакцию отца узнать не удалось: видео обрывается в самый неподходящий момент.
Пост @savannah_ajas быстро стал вирусным: за несколько дней он собрал более 70 тысяч ретвитов и около 270 тысяч лайков. Пользователи соцсети оценили реакцию мужчины, назвав его «Мемом истинного разочарования».
«Выражение лица отца … хаха», — пошутили зрители.
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