Коллектор в Таганроге починят без остановки потока 

Ремонт поврежденных участков коллектора в Таганроге займет не более трех месяцев и будет проводиться без остановки потока. Об этом рассказал глава городской администрации Андрей Лисицкий. Сейчас, по словам градоначальника, специалисты из Тулы уже проводят его обследование, как минимум на трех отрезках трубопровода обнаружены повреждения.
После исследования коллектора по всей его длине (9,5 км) будут заменены поврежденные фрагменты.
«С учетом того, что у нас нет альтернативы этому коллектору и возможности переключения потоков, нами был выбран такой способ восстановления, как санация без остановки потока. Также рассматривались варианты строительства обводного коллектора, но, к сожалению, на территории области нет соответствующего оборудования, которое могло бы перекачивать такое количество стоков, а срок его поставки — 3 месяца. Еще одна причина, по которой мы прибегли к санации, — это сжатые границы городской постройки. Они не позволяют нам проводить работы открытым способом», — рассказал журналистам Андрей Лисицкий. На проведение работ донской губернатор Василий Голубев выделил 200 млн руб.