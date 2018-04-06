Ещё
Коллектор в Таганроге починят без остановки потока
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коллектор в Таганроге починят без остановки потока 

Деловое сообщество 2 часа назад
Ремонт поврежденных участков коллектора в Таганроге займет не более трех месяцев и будет проводиться без остановки потока. Об этом рассказал глава городской администрации Андрей Лисицкий. Сейчас, по словам градоначальника, специалисты из Тулы уже проводят его обследование, как минимум на трех отрезках трубопровода обнаружены повреждения.
После исследования коллектора по всей его длине (9,5 км) будут заменены поврежденные фрагменты.
«С учетом того, что у нас нет альтернативы этому коллектору и возможности переключения потоков, нами был выбран такой способ восстановления, как санация без остановки потока. Также рассматривались варианты строительства обводного коллектора, но, к сожалению, на территории области нет соответствующего оборудования, которое могло бы перекачивать такое количество стоков, а срок его поставки — 3 месяца. Еще одна причина, по которой мы прибегли к санации, — это сжатые границы городской постройки. Они не позволяют нам проводить работы открытым способом», — рассказал журналистам Андрей Лисицкий. На проведение работ донской губернатор Василий Голубев выделил 200 млн руб.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове установили еще 80 камер видеофиксации В донском парламенте создадут рабочую группу по проблемам пассажирских перевозок В Таганроге образовался еще один огромный провал земли на территории детского сада
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост52
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ170
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая284
Поплавская сорвала шоу на НТВ84
В Москву придет аномальное потепление15
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение