Коллектор в Таганроге починят без остановки потока

Ремонт поврежденных участков коллектора в Таганроге займет не более трех месяцев и будет проводиться без остановки потока. Об этом рассказал глава городской администрации Андрей Лисицкий . Сейчас, по словам градоначальника, специалисты из Тулы уже проводят его обследование, как минимум на трех отрезках трубопровода обнаружены повреждения.

После исследования коллектора по всей его длине (9,5 км) будут заменены поврежденные фрагменты.