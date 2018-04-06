Глава сельского поселения на Кубани отдал муниципальную землю своей родственнице

Краснодар . 6 апреля — Новая Кубань. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщают в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Речь идет о главе Прикубанского сельского поселения Новокубанского района.

По предварительным данным он дал указание составить выписку из похозяйственной книги о том, что мать его супруги на протяжении 4 лет якобы пользовалась земельным участком площадью 483 кв.м. и занималась личным подсобным хозяйством. Потом он подписал этот документ, придав ему тем самым статус официального. На основании бумаги женщина получила право бессрочного пользования этим участком.

Вся история всплыла в ходе прокурорской проверки.