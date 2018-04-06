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Всего 6% россиян верят, что сборная РФ сможет добраться до финала ЧМ
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Всего 6% россиян верят, что сборная РФ сможет добраться до финала ЧМ 

ИД «Собеседник» 56 минут назад
Опрос фонда «Общественное мнение» показал, сколько россиян верят в победу сборной РФ на домашнем чемпионате мира по футболу.
Как передает Sovsport.ru, всего 4% россиян верят в победу сборной России на домашнем чемпионате мира.
Кроме того, по данным опроса фонда «Общественное мнение», 14% респондентов вообще не видят для национальной команды шанса выйти из группы, и только 6% опрошенных надеются увидеть российских футболистов в финале ЧМ.
При этом 19% россиян будут следить только за матчами сборной России, 30% заявили о намерении смотреть все матчи, и лишь 4% отказались от просмотра игр с участием национальной команды.
Уточняется, что больше половины опрошенных (52%) предпочитают смотреть матчи чемпионата мира по футболу по телевизору.
Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить на российских стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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