Межрегиональный IT-форум открылся на Вологодчине

Форум впервые изменил свой формат и проходит сразу на двух площадках: в выставочном комплексе «Русский Дом» и во дворце спорта Вологды. Деловая часть программы проходит на первой площадке: там организованы тематические круглые столы, конференции и открытые обсуждения.

В рамках форума пройдут мастер-классы по робототехнике, программированию, игры и квесты как для взрослых, так и для детей. На интерактивных площадках можно будет познакомиться с IT-технологиями, напечатать 3D-сувениры и многое другое.

По словам Тушинова, за девять лет IT— форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для обсуждения вопросов формировании благоприятного инновационного климата в регионе и стране.