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Межрегиональный IT-форум открылся на Вологодчине
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Межрегиональный IT-форум открылся на Вологодчине 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОГДА, 6 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Девятый межрегиональный IT— форум «Современные информационные технологии: для государства и общества», стартовал в Вологде в пятницу, сообщил в РИА Новости заместитель губернатора Вологодской области Виталий Тушинов.
right"В IT— форуме принимают участие руководители и топ-менеджеры крупнейших российских IТ-компаний, представители министерства связи и массовых коммуникаций РФ, руководители IТ-ведомств регионов и другие представители данной сферы. Среди них — такие компании, как "Лаборатория Касперского", «Ростелеком», "ФосАгро", «Техкомпания Хуавэй», — сказал собеседник агентства.
Форум впервые изменил свой формат и проходит сразу на двух площадках: в выставочном комплексе «Русский Дом» и во дворце спорта Вологды. Деловая часть программы проходит на первой площадке: там организованы тематические круглые столы, конференции и открытые обсуждения.
В рамках форума пройдут мастер-классы по робототехнике, программированию, игры и квесты как для взрослых, так и для детей. На интерактивных площадках можно будет познакомиться с IT-технологиями, напечатать 3D-сувениры и многое другое.
По словам Тушинова, за девять лет IT— форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для обсуждения вопросов формировании благоприятного инновационного климата в регионе и стране.
"Вологодская область ежегодно собирает крупнейших представителей IТ-бизнеса, федеральной власти, наших коллег из регионов для обсуждения самых острых проблем отрасли. Ключевой темой форума в 2018 году стала тема создания условий для реализации на территории области цифровой экономики. Возможности, которые нам открывает цифровая экономика, уникальны. Придание цифрового формата привычным процессам — это, в первую очередь, экономия наших ресурсов", — отметил замгубернатора.
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