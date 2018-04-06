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Куба далеко, Куба рядом
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Куба далеко, Куба рядом 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Владимирскую область посетила делегация республики Куба, в составе Чрезвычайного и Полномочного посла Херардо Пеньяльвера Порталя, советника-посланника республики Роландо Сайас Бу и секретаря посольства Марты Гарсия-Эрнандес.
Напомню, что Куба является давним торговым партнером 33-го региона. По итогам прошлого года среди субъектов Российской Федерации Владимирская область занимает 16-е место по объему экспорта в страну центральной Америки.
Почти четверть экспорта из нашей области на Кубу приходится на автозапчасти. Также экспортируются железнодорожная техника, воздушные насосы, кабельная продукция и электрооборудование для двигателей внутреннего сгорания.
Как отметил господин Посол, Куба намерена расширить этот перечень. Среди перспективных направлений сотрудничества — медицинский туризм и оздоровительный отдых, взаимодействие в сфере инновационных разработок в области биотехнологии, а также укрепление контактов между представителями малого и среднего бизнеса.
Гости предложили организовать обмен творческими коллективами — на Кубе очень хотят увидеть и услышать наши ансамбли и готовы принять участие в организации гастролей или вписать их в регулярные музыкальные фестивали.
«Наша общая задача сделать так, чтобы Республика Куба была с нами рядом», — резюмировал в конце встречи первый заместитель губернатора Алексей Конышев и пригласил кубинскую делегацию принять участие во Владимирском межрегиональном экономическом форуме, который пройдет в начале июня.
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