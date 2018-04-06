В Ростове на парковку упало дерево

В Ростове-на-Дону на одной из парковок на улице 2-й Краснодарской более двух недель лежит упавшее дерево. Об этом очевидцы сообщают в популярном паблике в социальных сетях. «Вот такое безобразие на Западном. На автостоянке лежат палки, дерево», — написал автор публикации, снабдив ее фотоснимком. «А потом удивляются, почему автомобили на тротуар ставить приходится», — заявил один из отчаявшихся автомобилистов. Напомним, что примерно в эти же дни, 21 марта, на улице Пушкинской в районе проспекта Чехова на молодую девушку, которая гуляла вместе с мужем и ребенком, упало дерево. Она умерла на месте. Других пострадавших от инцидента нет.