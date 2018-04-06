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Семья приютила 20-летнего кота. Они и подумать не могли, что в нем столько любви!
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Семья приютила 20-летнего кота. Они и подумать не могли, что в нем столько любви! 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
Одного дня эта дружная семья приехала в приют выбрать себе домашнего любимца и подарить ему кров и заботу до конца его жизни. Как и миллионы других семей, они хотели себе милого котенка, но их очаровал 20-летний кот по имени Декстер.
Обычно коты живут 12-18 лет, однако встречаются долгожители такие, как Декстер. Не смотря на то, что большая часть его жизни была уже позади — семья души не чаяла в нем! Особенно крепкие отношения сложились у Декстера с мальчиком.
Декстер провел замечательную старость, окружен любовью и заботой, о чем любое живое существо может мечтать. Если у вас есть возможность, подарите другому хоть часть своего тепла, ведь каждый заслуживает на любовь!
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