Диана Гурцкая: Я долго сопротивлялась своим чувствам

Диана Гурцкая стала сенсацией в российском шоу-бизнесе. Незрячую девушку с красивым голосом заметил Игорь Николаев и написал для нее первые хиты. История успеха Дианы была настолько невероятной, что в народе пошел слух, будто очки — хитрый пиар-ход продюсеров певицы.

Несмотря на свой недуг, Диана успешно вышла замуж. Ее супругом стал известный московский адвокат Петр Кучеренко. А через два года после свадьбы у пары родился долгожданный наследник, которого назвали Константином.

«Я долго сопротивлялась своим чувствам», — признается Гурцкая.

Почему певица боялась выходить замуж? Кого она хотела бы увидеть хоть на минуту? И правда ли, что певица очень ревнива? Узнаете совсем скоро в программе «Ой, мамочки!» 7 апреля в 9:00 на телеканале «МИР» . Не пропустите!

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