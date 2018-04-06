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«Угрозы Каме нет»: Росприроднадзор изучил в Добрянке воду, куда попали канализационные стоки
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«Угрозы Каме нет»: Росприроднадзор изучил в Добрянке воду, куда попали канализационные стоки 

59.ru 28 минут назад
Фото: 59.ru
Специалисты Росприроднадзора Прикамья изучили пробы воды, взятые из Камы в районе, куда из-за аварии попали стоки из канализационной насосной стации. Выяснилось, что вода не загрязнена — все показатели в норме. Насколько пострадала почва пока не ясно.
Об аварии на канализационной насосной станции №7 в Добрянке 25 марта сообщил местный житель, который увидел, как из ворот здания по направлению к Каме текла «огромная зловонная река». Судя по фото, сделанным жителем Добрянки, стоки попали как на берег, так и в Каму.
На следующий день специалисты краевого Росприроднадзора выехали на место, чтобы взять пробы из Камы и проверить, был ли ей нанесен ущерб. С побережья начали вывозить загрязненный грунт.
— Анализ проб показал, что количество загрязняющих веществ в воде не превышает норму. Угрозы для Камы и Камского водохранилища нет, — сообщил 59.ru руководитель регионального Росприроднадзора Андрей Азанов. — Вчера наши сотрудники также взяли пробы почвы. Вскоре будет ясно, нанесен ли ей урон. После этого будет решено, какие меры применить к ООО «Уралводоканал». Скорее всего, им будет выдано предупреждение.
Узнать у «Уралводоканала», какие меры по ремонту канализационной станции и восстановлению окружающей среды они предпринимают, 59.ru не удалось. В организации заявили, что директора нет на месте, а никто кроме него не может давать комментарии СМИ. Мы готовы предоставить слово представителям «Уралводоканала». Связаться с редакцией можно по телефону 8-800-100-59-20.
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