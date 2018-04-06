7 апреля в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Торговля развернется на 16 площадках города с 6.00 до 13.00:

В Авиастроительном районе — на ул. Ленинградская, 27, пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, ул. Дементьева, 7.

В Вахитовском районе — на ул. Чехова, 1 и пересечении улиц К. Тинчурина и Татарстан

В Кировском районе по адресам: ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Ильича, 1, корп.1, ул. Батыршина, 20.

В Московском –на ул. Ш. Усманова, 1 (за Московским рынком).

В Ново-Савиновском районе торговля будет вестись на площадках, расположенных на пр. Ямашева, 71а и на ул. Академика Лаврентьева, 10.

В Приволжском районе ярмарка пройдет по адресам: пр. Победы, 48а и ул. Ю. Фучика, 72.

В Советском районе откроются 3 площадки: на ул. Аграрная, 2, ОАО «Агропромышленный парк „Казань“, на ул. Липатова, 7 и на ул. Закиева, 12.

Напомним, сезон сельхозярмарок, открывшийся 24 марта, продлится до 28 апреля.