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7 апреля в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки
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7 апреля в Казани пройдут сельскохозяйственные ярмарки 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Торговля развернется на 16 площадках города с 6.00 до 13.00:
В Авиастроительном районе — на ул. Ленинградская, 27, пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, ул. Дементьева, 7.
В Вахитовском районе — на ул. Чехова, 1 и пересечении улиц К. Тинчурина и Татарстан.
В Кировском районе по адресам: ул. Краснококшайская, 150/2, ул. Ильича, 1, корп.1, ул. Батыршина, 20.
В Московском –на ул. Ш. Усманова, 1 (за Московским рынком).
В Ново-Савиновском районе торговля будет вестись на площадках, расположенных на пр. Ямашева, 71а и на ул. Академика Лаврентьева, 10.
В Приволжском районе ярмарка пройдет по адресам: пр. Победы, 48а и ул. Ю. Фучика, 72.
В Советском районе откроются 3 площадки: на ул. Аграрная, 2, ОАО «Агропромышленный парк „Казань“, на ул. Липатова, 7 и на ул. Закиева, 12.
Напомним, сезон сельхозярмарок, открывшийся 24 марта, продлится до 28 апреля.
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