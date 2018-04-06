В Японии «растёт» дерево из «LEGO»

Японцы не перестают удивлять своими изобретениями. На этот раз они решили украсить улицу одного из японских городов сакурой, что на первый взгляд не кажется удивительным. Однако это дерево никогда не отцветёт, потому что сооружено оно из конструктора «LEGO».

Парк «Legoland», который находится в японском городе Нагоя, теперь славится «растущей» в нем огромной сакурой, созданной из LEGO, любимого конструктора всех детей. Это необычное дерево никогда не отцветёт и очевидно, почему. Кроме лепестков, ветви сакуры украшают фонарики, также собранные из маленьких деталей, и к вечеру они начинают светиться. Высота сооружения составляет 4,5 метра, длина — 5,5 метра и ширина — около пяти. Из-за своих размеров игрушечная сакура попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Статую собирали в специальном павильоне, после чего собранные части перевозили в контейнерах, а затем при помощи крана установили на улице города. Теперь местные жители могут наслаждаться красивой и довольно необычной сакурой. В сети считают, что это отличная задумка для привлечения гостей в парк, а особенно детей. Хотя и взрослые, как оказалось, очень любят «LEGO» и, покупая его своим детям, втягиваются в процесс собирания деталей сами.

Интересно, как долго простоит такое привлекательное сооружение. Ведь найдется немало проходимцев, которые захотят забрать себе детальку на память. Пользователи интернета надеются, что за деревом будет следить охрана, не давая хулиганам испортить творение.