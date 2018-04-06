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В Новосибирске кадровый резерв госслужбы пополнят победители регионального конкурса
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В Новосибирске кадровый резерв госслужбы пополнят победители регионального конкурса 

ТАСС 36 минут назад
НОВОСИБИРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Первый региональный конкурс на получение места в кадровом резерве государственной службы, объявленный врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, начался в Новосибирске в пятницу. Он продлится до конца мая, по его итогам будет выбрано 30 победителей, которые смогут пополнить ряды новосибирских госслужащих, сообщила в пресс-центре ТАСС в руководитель областного департамента организации управления и государственной гражданской службы Валентина Дудникова.
"Наш конкурс задуман с целью выявить и поддержать наиболее перспективных и талантливых управленцев, готовых к решению сложных задач в интересах региона. Кроме того, мы хотим с помощью этого конкурса развить управленческий потенциал в людях. Заочный этап конкурса пройдет в апреле, а подведение итогов, где будут названы имена 30 победителей, состоится в конце мая", — сказала Дудникова.
По словам заместителя директора по научной работе Сибирского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Ольги Симагиной, опыт Новосибирска может быть полезен для других регионов. «Мы первые, кто сформировал свой региональный конкурс для поддержки управленцев, и мы надеемся, что, многое из того, что будет сделано в его рамках, возможно, перейдет в федеральные форматы», — отметила она.
Как уточнила Дудникова, в конкурсе может участвовать любой человек в возрасте от 25 до 50 лет, проработавший хотя бы год на руководящей должности. Конкурсанты будут проходить анкетирование, видеоинтервью, психологические тесты, а также различные задания на проверку управленческих компетенций.
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