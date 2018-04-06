В Калуге отметили юбилей военкоматов

Военные комиссариаты были учреждены 8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров, и вот уже на протяжении ста лет они неразрывно связаны с историей создания и развития вооруженных сил нашей страны.

Александр Иванов. Поздравил сотрудников и ветеранов калужских военкоматов Глава городского самоуправления, председатель призывной комиссии города Калуги

— Военные комиссариаты помимо выполнения важных задач по обеспечению боевой и мобилизационной подготовки вооруженных сил, также оказывают помощь военнослужащим и членам их семей, ведут активную работу с ветеранами, большое внимание уделяют работе по допризывной подготовке молодежи и повышению престижа воинской службы, — отметил Александр Иванов, — большая работа проводится в сфере военно-патриотического воспитания и организации массовых мероприятий. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов калужских военкоматов со знаменательной датой, мы высоко ценим вас и ваш нелегкий труд.

Военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей Иванов представил собравшимся фотографию первого калужского военного комиссариата, сделанную в 1919 году. Также он подвел итоги работы военкомата и вспомнил как о мирных достижениях, таких как поднятие целины, так и боевых подвигах калужан в годы Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и на Северном Кавказе.

Глава городского самоуправления вручил сотрудникам военных комиссариатов почетные грамоты и сувениры.

Андрей Иванов выразил благодарность Городской Думе и Городской Управе Калуги за конструктивное взаимодействие и всестороннюю помощь военному комиссариату, Главе городского самоуправления Александру Иванову был вручен Знак «100 лет военным комиссариатам».