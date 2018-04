Парня, заставлявшего свою девушку избавиться от «пивного пуза», заклеймили в Сети

Пользователи Сети возмутились случаем, когда молодой человек посоветовал своей возлюбленной избавиться от «пивного пуза». История была опубликована самой девушкой в Twitter.

Известно, что Шелби Джонсон — та самая девушка, за которую вступились пользователи Интернета, никогда не страдала от лишнего веса, а даже наоборот. Но когда ей удалось немного поправиться и весить 55 килограмм, ее молодой человек весьма категорично отреагировал на такие изменения и посоветовал Джонсон избавиться от «пивного пуза».

I am 120 pounds. I have been for about 5 months. My partner said this to me. Am I overreacting for feeling hurt by this? I’m at a loss and just can’t even comprehend how someone who claims to love me can say this. pic.twitter.com/JpOrtkSZ4h

— shelbs (@babyyygucci) 30 марта 2018 г.

Шокированная девушка опубликовала переписку со своим молодым человеком в Сети, после чего пользователи вступились за Джонсон. Девушка поделилась, что не ожидала услышать от своего возлюбленного столь резкую критику и добавила, что, когда они едва начали встречаться, она весила столько же, сколько и сейчас.

My journey of my body has been long. In highschool I was 80-90 and my doctors never figured out why I couldn’t keep on weight. At 20, I started gaining. When i did, I never felt happier and more healthy. I worked hard for this body. I am 120 pounds of pure growth. pic.twitter.com/vyLGUuT0fu

— shelbs (@babyyygucci) 30 марта 2018 г.

Он не заслуживает тебя, дорогая. Не нужно такого негатива вокруг. Ты выглядишь великолепно!

— пользователи Сети.

Многие пользователи также назвали парня «токсичной личностью» и посоветовали девушке поскорее расстаться с ним, что воодушевленная Джонсон и пообещала сделать в ближайшее время.

