Интернет-пользователи затравили молодого человека, который попросил возлюбленную избавиться от «пивного пуза»

Сотни пользователей поддержали девушку и предложили расстаться с грубияном.

Бойфренд посоветовал своей подруге избавиться от «пивного пуза», после чего пожалел об этом: пользователи сети «накинулись» на него с обвинениями.

Девушка по имени Шелби Джонсон ранее страдала от недостатка массы тела. Она с трудом смогла поправиться до 55 килограммов, после чего ее молодой человек раскритиковал ее «пивное пузо».

Шелби, расстроенная замечанием бойфренда, опубликовала скриншот переписки в своем аккаунте в социальной сети Твиттер. Также она выразила свои переживания по поводу грубых слов ее молодого человека, добавив, что весила столько же, когда начала встречаться с ним.

I am 120 pounds. I have been for about 5 months. My partner said this to me. Am I overreacting for feeling hurt by this? I’m at a loss and just can’t even comprehend how someone who claims to love me can say this. pic.twitter.com/JpOrtkSZ4h

— shelbs (@babyyygucci) 30 марта 2018 г.

Твит быстро набрал популярность в сети, и сотни пользователей поддержали девушку и предложили расстаться с грубияном.

— Он не заслуживает тебя, дорогая. Не нужно такого негатива вокруг. Ты выглядишь великолепно! — заявили интернет-пользователи, многие из которых также назвали парня «идиотом» и «токсичной личностью».

Девушка поблагодарила пользователей за поддержку и пообещала бросить молодого человека в ближайшее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это звучит просто невероятно»: стало известно, о чем сообщила солистка The Cranberries в последнем телефонном звонке

Мужчина ограбил и убил знакомую из соцсети, пообещав ей свадьбу и круиз