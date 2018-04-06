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Интернет-пользователи затравили молодого человека, который попросил возлюбленную избавиться от «пивного пуза»
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Интернет-пользователи затравили молодого человека, который попросил возлюбленную избавиться от «пивного пуза» 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Сотни пользователей поддержали девушку и предложили расстаться с грубияном.
Бойфренд посоветовал своей подруге избавиться от «пивного пуза», после чего пожалел об этом: пользователи сети «накинулись» на него с обвинениями.
Девушка по имени Шелби Джонсон ранее страдала от недостатка массы тела. Она с трудом смогла поправиться до 55 килограммов, после чего ее молодой человек раскритиковал ее «пивное пузо».
Шелби, расстроенная замечанием бойфренда, опубликовала скриншот переписки в своем аккаунте в социальной сети Твиттер. Также она выразила свои переживания по поводу грубых слов ее молодого человека, добавив, что весила столько же, когда начала встречаться с ним.
I am 120 pounds. I have been for about 5 months. My partner said this to me. Am I overreacting for feeling hurt by this? I’m at a loss and just can’t even comprehend how someone who claims to love me can say this. pic.twitter.com/JpOrtkSZ4h
— shelbs (@babyyygucci) 30 марта 2018 г.
Твит быстро набрал популярность в сети, и сотни пользователей поддержали девушку и предложили расстаться с грубияном.
— Он не заслуживает тебя, дорогая. Не нужно такого негатива вокруг. Ты выглядишь великолепно! — заявили интернет-пользователи, многие из которых также назвали парня «идиотом» и «токсичной личностью».
Девушка поблагодарила пользователей за поддержку и пообещала бросить молодого человека в ближайшее время.
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