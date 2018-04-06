Российским «малым» разрешили дружить с иностранцами

Кабмин России 5 апреля поддержал законопроект, расширяющий долю участия иностранцев в уставном капитале предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Соответствующие изменения в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» были внесены Минэкономразвития России и одобрены Комиссией правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности в марте 2018 года.

Согласно действующей норме закона, сегодня доля иностранного участия в уставном капитале малых и средних предприятий не должна превышать 49%. По словам российского премьера Дмитрия Медведева, необходимо снять это ограничение для иностранных компаний, которые по российским критериям являются малыми и средними предприятиями.

Исключение будет сделано только для фирм, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях. «Мы рассчитываем, что свободный доступ иностранных компаний к участию в капитале малого и среднего бизнеса приведет к росту их числа», — подчеркнул глава кабмина.

Кроме того, законопроект наделяет дополнительными полномочиями «Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства». Теперь она сможет предоставлять услуги не только субъектам малого и среднего предпринимательства, но и гражданам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.

Это не первое послабление, инициированное федеральной властью в отношении предпринимателей. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», весной 2017 года депутаты Госдумы РФ предложили отменить налоговую отчетность для предприятий малого и среднего бизнеса с 2019 года, а налоговые проверки — с 2020-го. Теперь для контроля за малым бизнесом планируется использовать специальную контрольно-кассовую технику, которая будет автоматически отправлять данные в налоговый орган

Стоит отметить, что в Свердловской области по состоянию на январь 2018 года зарегистрировано 8 789 предприятий малого бизнеса. Большая их часть (свыше 4 470) сосредоточены в сферах торговли, авторемонта и обрабатывающих производств.

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