Британская пресса не видит необходимости в доказательствах вины России 

Лондон определил происхождение использованного в Солсбери «Новичка», сообщает The Times. По данным британских спецслужб, место разработки вещества, примененного против Скрипалей, — военная исследовательская база в закрытом городе Шиханы в Саратовской области. Эти сведения Лондон озвучил на брифинге для союзников, итогом которого стала массовая высылка российских дипломатов.
Издание добавляет, что британская разведка знала о существовании российской лаборатории еще до инцидента в Солсбери. Стоит отметить, что публике стало известно о базе в Шиханах еще в 90-х годах от предполагаемого разработчика «Новичка» Вила Мирзаянова.
«Несущественно, сможем ли мы доказать причастность Москвы к делу Скрипаля», — гласит заголовок The Independent. Как утверждает издание, пока ничто не повлияло на преобладающую вероятность того, что «Новичок» изготовили в России, и Москва несет прямую или косвенную ответственность за инцидент.
Обозреватель приводит правовые принципы «доказанность при отсутствии обоснованного сомнения» и «перевес доказательств» и приходит к выводу, что Россия, очевидно, виновата. Аналогичной линии следует и The Telegraph: «Всякому присяжному, которому были бы предъявлены эти доказательства, было бы трудно не счесть Россию виновной».
Financial Times исследует защиту Москвы. Эксперт Chatham House в беседе с изданием сравнил действия российской стороны с любимым боевым искусством Владимира Путина. «Это мягкая сила с российским уклоном, они используют наши слабости против нас. Очень дзюдоистский подход», — считает Матье Булег.
Как отмечает обозреватель, Лондон пытался отмахнуться от московской позиции по отравлению Скрипалей. Газета цитирует заявление британского МИД: «Мы знаем, какую тактику они используют, но она не меняет фактов».