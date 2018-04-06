Британская пресса не видит необходимости в доказательствах вины России

Лондон определил происхождение использованного в Солсбери «Новичка», сообщает The Times . По данным британских спецслужб, место разработки вещества, примененного против Скрипалей, — военная исследовательская база в закрытом городе Шиханы в Саратовской области . Эти сведения Лондон озвучил на брифинге для союзников, итогом которого стала массовая высылка российских дипломатов.

Издание добавляет, что британская разведка знала о существовании российской лаборатории еще до инцидента в Солсбери. Стоит отметить, что публике стало известно о базе в Шиханах еще в 90-х годах от предполагаемого разработчика «Новичка» Вила Мирзаянова.

«Несущественно, сможем ли мы доказать причастность Москвы к делу Скрипаля», — гласит заголовок The Independent . Как утверждает издание, пока ничто не повлияло на преобладающую вероятность того, что «Новичок» изготовили в России , и Москва несет прямую или косвенную ответственность за инцидент.

Обозреватель приводит правовые принципы «доказанность при отсутствии обоснованного сомнения» и «перевес доказательств» и приходит к выводу, что Россия, очевидно, виновата. Аналогичной линии следует и The Telegraph : «Всякому присяжному, которому были бы предъявлены эти доказательства, было бы трудно не счесть Россию виновной».