Ещё
Британская пресса не видит необходимости в доказательствах вины России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Британская пресса не видит необходимости в доказательствах вины России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Лондон определил происхождение использованного в Солсбери «Новичка», сообщает The Times. По данным британских спецслужб, место разработки вещества, примененного против Скрипалей, — военная исследовательская база в закрытом городе Шиханы в Саратовской области. Эти сведения Лондон озвучил на брифинге для союзников, итогом которого стала массовая высылка российских дипломатов.
Издание добавляет, что британская разведка знала о существовании российской лаборатории еще до инцидента в Солсбери. Стоит отметить, что публике стало известно о базе в Шиханах еще в 90-х годах от предполагаемого разработчика «Новичка» Вила Мирзаянова.
«Несущественно, сможем ли мы доказать причастность Москвы к делу Скрипаля», — гласит заголовок The Independent. Как утверждает издание, пока ничто не повлияло на преобладающую вероятность того, что «Новичок» изготовили в России, и Москва несет прямую или косвенную ответственность за инцидент.
Обозреватель приводит правовые принципы «доказанность при отсутствии обоснованного сомнения» и «перевес доказательств» и приходит к выводу, что Россия, очевидно, виновата. Аналогичной линии следует и The Telegraph: «Всякому присяжному, которому были бы предъявлены эти доказательства, было бы трудно не счесть Россию виновной».
Financial Times исследует защиту Москвы. Эксперт Chatham House в беседе с изданием сравнил действия российской стороны с любимым боевым искусством Владимира Путина. «Это мягкая сила с российским уклоном, они используют наши слабости против нас. Очень дзюдоистский подход», — считает Матье Булег.
Как отмечает обозреватель, Лондон пытался отмахнуться от московской позиции по отравлению Скрипалей. Газета цитирует заявление британского МИД: «Мы знаем, какую тактику они используют, но она не меняет фактов».
BFM.RU: последние новости
Британская пресса не видит необходимости в доказательствах вины России Морские свинки и кот Скрипаля погибли Юлия Скрипаль сделала заявление
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост47
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ169
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая286
Поплавская сорвала шоу на НТВ79
В Москву придет аномальное потепление14
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение