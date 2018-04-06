Презентация промышленных инвестпроектов ХМАО пройдет на Югорском промышленном форуме

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Презентация промышленных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) пройдет на Югорском промышленном форуме, который пройдет 10 и 11 апреля. Об этом в пятницу сообщил и. о. гендиректора Фонда развития Югры Роман Генкель.

"Основу совместной экспозиции департамента промышленности округа и Фонда развития Югры составит презентация инвестиционных предложений в сфере развития промышленности, выполненная с использованием интерактивной проекции. В частности, это предложения по развитию Приполярного Урала в границах автономного округа (предполагает создание транспортной, энергетической инфраструктуры, предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых на территории Березовского района), созданию производств по выпуску смол и пропитке бумаги для ламинирования древесно-стружечных плит. Кроме того, в презентации будут представлены реализуемые проекты, нацеленные на создание современной промышленной инфраструктуры, — создаваемые индустриальные парки в Сургуте и Сургутском районе", — сказал он.

По данным пресс-службы фонда, также презентация даст представление о социально-экономическом развитии округа, его месте в экономике страны и действующей системе поддержки инвестиционной деятельности в регионе. «В настоящее время базовый портфель инвестиционных предложений Югры в сфере развития промышленности насчитывает 25 предложений емкостью более 126 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе.

О форуме