Ещё
Билет в новый экономкласс Сапсана обойдется в 1906 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билет в новый экономкласс Сапсана обойдется в 1906 рублей 

РЖД-Партнер 41 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
Базовый класс обслуживания будет предоставляться пассажирам в вагоне № 4 (14) поездов «Сапсан». Стоимость билета в этот вагон будет включать в себя исключительно стоимость проезда, без сервисных сборов и стоимости дополнительных услуг, предоставляемых пассажирам в зависимости от выбранного класса обслуживания (информационно-развлекательной системы, доступа в интернет, гарантированного питания и напитков и др.).
Ожидается, что нововведение в первую очередь заинтересует пассажиров, предпочитающих экономный способ передвижения по оптимальной цене. С учетом применения коэффициентов динамического ценообразования, стоимость проезда в вагоне без услуг поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом, при условии оформления билета за 90 суток составит от 1906 руб.
Оформить проездные документы в вагоны с предоставлением базового класса обслуживания можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Напомним, сегодня пассажирам «Сапсанов» предоставляется большой выбор условий проезда с учетом индивидуальных пожеланий — от вагона экономического класса с минимальным набором сервисных услуг до отдельного купе первого класса с включенным в билет полным пакетом привилегий. Также для пассажиров, часто пользующихся услугами высокоскоростных поездов «Сапсан», предусмотрены специальные тарифные планы — Детский (-70%), Junior (-30%), Senior (-30%), Туда-обратно (-20% на билет в обратную сторону) и прочие.
РЖД-Партнер: последние новости
В 2018 году УВЗ выпустит первый рефконтейнер отечественного производства В Госдуму внесен законопроект об отмене монополии на ж/д перевозки Аэропорт Шереметьево инвестировал в инфраструктурные проекты к ЧМ по футболу $747 млн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая214
Россиянам посоветовали отказаться от доллара277
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова61
«Новичок» оказался родом из-под Саратова187
США отказались дружить с РФ385
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение