Билет в новый экономкласс Сапсана обойдется в 1906 рублей

Базовый класс обслуживания будет предоставляться пассажирам в вагоне № 4 (14) поездов «Сапсан». Стоимость билета в этот вагон будет включать в себя исключительно стоимость проезда, без сервисных сборов и стоимости дополнительных услуг, предоставляемых пассажирам в зависимости от выбранного класса обслуживания (информационно-развлекательной системы, доступа в интернет, гарантированного питания и напитков и др.).

Ожидается, что нововведение в первую очередь заинтересует пассажиров, предпочитающих экономный способ передвижения по оптимальной цене. С учетом применения коэффициентов динамического ценообразования, стоимость проезда в вагоне без услуг поезда «Сапсан» между Москвой Санкт-Петербургом , при условии оформления билета за 90 суток составит от 1906 руб.

Оформить проездные документы в вагоны с предоставлением базового класса обслуживания можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, сегодня пассажирам «Сапсанов» предоставляется большой выбор условий проезда с учетом индивидуальных пожеланий — от вагона экономического класса с минимальным набором сервисных услуг до отдельного купе первого класса с включенным в билет полным пакетом привилегий. Также для пассажиров, часто пользующихся услугами высокоскоростных поездов «Сапсан», предусмотрены специальные тарифные планы — Детский (-70%), Junior (-30%), Senior (-30%), Туда-обратно (-20% на билет в обратную сторону) и прочие.