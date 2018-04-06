В АРБ обеспокоены предложением дать ЦБ право беспрепятственного доступа к юрлицам

Центробанк могут наделить полномочиями по беспрепятственному доступу в помещения юридических лиц, органов и организаций, с целью проверки соблюдения закона об инсайдерской информации. Соответствующее предложение было направлено в Госдуму правительством РФ в рамках подготовки ко второму чтению поправок в закон об инсайдерской информации.

В эфире НСН вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев предупредил о необходимости четкого определения новых полномочий ЦБ для недопущения эксцесса исполнителей (слушайте аудио).

«Думаю, что полномочия такие нужны какому-либо органу, который отвечает за контроль в случае наличия признаков использования инсайдерской информации. Вопрос только в том, что речь идет только по инсайдерской информации или про любую информацию? Потому что если органы, которые получают эти полномочия, отвечают не только за контроль рынка при торговле ценными бумагами и не только за противодействие инсайдерской торговле, но и все остальные вещи можно считать, мы можем получить, к сожалению, гораздо более широкие полномочия и эксцесс исполнителей при использовании этих полномочий», — заявил Мехтиев.

Напомним, закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации» был принят в 2010 году. Госдума планирует во втором чтение рассмотреть законопроект, вносящий поправки в статью 14.