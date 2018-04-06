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Транспортная полиция Забайкалья присоединилась к операции «Дети России — 2018»
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Транспортная полиция Забайкалья присоединилась к операции «Дети России — 2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
В рамках проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018» сотрудники ПДН Читинского линейного отдела совместно с сотрудниками УНК УМВД России по Забайкальскому краю провели для студентов Забайкальского горного колледжа профилактический урок.
Основная цель мероприятия — профилактика употребления наркотических средств и курительных смесей в молодежной среде, а также пропаганда здорового образа жизни.
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Читинского линейного отдела рассказала студентам о пагубных влияниях наркотических препаратов на организм, а также о последствиях, к которым могут привести хранение и сбыт наркотических средств.
В продолжении встречи наставники в погонах повторили с ребятами основы безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, продемонстрировав познавательный видеофильм.
Студенты не остались равнодушными и приняли активное участие в беседе, задавая интересующие вопросы стражам правопорядка.
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