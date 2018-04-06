Глава Удмуртии потерял две позиции в федеральном медиарейтинге губернаторов

В марте глава Удмуртии, рассказал о планируемом акционировании хоккейного клуба «Ижсталь», встречался со студентами, участвовал в запуске нового производства на механическом заводе и форуме депутатов.