Глава Удмуртии потерял две позиции в федеральном медиарейтинге губернаторов 

Ижевск. Удмуртия. В мартовском медиарейтинге руководителей регионов глава Удмуртии потерял две строчки. Об этом сообщает Медиалогия. По данным исследовательской компании, он разместился на 35 месте. В федеральном рейтинге лидерами стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня). Аутсайдеры списка: Александр Евстифеев (Марий Эл, 83-я строчка), Александр Бердников (Алтай, 84-ая строчка), Роман Копин (Чукотский автономный округ, 85-ая строчка).
В Приволжском федеральном округе Бречалов поднялся на две позиции — с 10-ой на 8-ую строчку рейтинга. В марте СМИ написали 2470 сообщений с упоминанием главы Удмуртской Республики. Лидерами ПФО стали: Рустам Минниханов (Татарстан, 9552 сообщения), Рустэм Хамитов (Башкирия, 5 367 сообщений) и Дмитрий Азаров (Самарская область, 5781 сообщение).
В марте глава Удмуртии, рассказал о планируемом акционировании хоккейного клуба «Ижсталь», встречался со студентами, участвовал в запуске нового производства на механическом заводе и форуме депутатов.