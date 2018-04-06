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Бречалов уволил замруководителя своей администрации
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Бречалов уволил замруководителя своей администрации 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ об освобождении от должности заместителя руководителя администрации главы и правительства региона — начальника управления государственной службы и взаимодействия с органами местного самоуправления Андрея Лещинского, сообщается в документах на сайте правительства республики.
Лещинский занимал этот пост с 2014 года, ранее он работал в центральном государственном архиве Удмуртской АССР. Кроме того, был директором «Международного Восточно-Европейского университета».
Причина кадрового решения не сообщается.
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