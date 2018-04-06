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Для борьбы с паводком КбшЖД сформирует противоразмывные поезда
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Для борьбы с паводком КбшЖД сформирует противоразмывные поезда 

Волга Ньюс 43 минуты назад
Отмечается, что на период паводка создан оперативный штаб, отвечающий за обеспечение бесперебойного и безопасного движения поездов, который возглавляет заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Шамиль Шайдуллин.
Работники путевого хозяйства уже проверили состояние мостов, убрали щиты, в настоящий момент производится вскрытие от снега кюветов и водоотводных канав.
"По опыту прошлых лет определены наиболее опасные участки, требующие повышенного внимания. С работниками локомотивных бригад и дежурными по станциям проведены инструктажи о порядке действий в случаях обнаружения подтопления или размыва. В рамках противопаводковых мероприятий приведен в готовность парк машин специальной техники: бульдозеры, экскаваторы, краны на железнодорожном ходу", — сообщает КбшЖД.
Всего в Волго-Камском регионе будет сформировано три специальных противоразмывных поезда, базирующихся на станциях Ульяновск, Бугульма и Круглое поле, оснащенных необходимым инвентарем и материалами (щебнем, бутовым камнем, круглым лесом и различными пиломатериалами).
"Своевременное проведение противопаводковых мероприятий в Волго-Камском регионе КбшЖД позволит обеспечить безопасное движение поездов и исключить случаи деформации земляного полотна", — отмечают железнодорожники.
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